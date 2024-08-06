Adana'da Kadınlar Renkli Kıyafetleri Tercih Ediyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da özellikle kadınlar renkli kıyafetleri tercih etmeye başladı. Konfeksiyon sektöründeki esnaf ise renkli kıyafet üretmek için adeta gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Adana'da sıcak hava dalgaları, iklim değişikliğinin etkisiyle artıyor ve şiddetleniyor. Sıcak havalarda serin kalabilmek için 'ne giymeliyiz' sorusu ise sık sık gündeme geliyor. Siyah renkli kıyafetler güneş ışığını emdiğinden dolayı özellikle kadınlar beyaz ve renkli kıyafetler giymeyi tercih ediyor.

Adana'da faaliyet gösteren konfeksiyon atölyeleri ise renkli kıyafet üretmek için adeta gece gündüz çalışıyor.

"Bölgemizde çok ciddi bir sıcaklık var"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan tekstil üreticisi Ufuk Doyuran, Çukurova'daki mağazalarında açık renkli kıyafetlerin, Kayseri'deki mağazasında ise daha koyu renkli kıyafetlerin satıldığını anlatarak, "Bölgemizde çok ciddi bir sıcaklık var. Şu anda bölgemizde turuncu, kırmızı, saks mavisi, pembe gibi renkler daha çok satılıyor. Kayseri'deki mağazamızda ise siyah renkli ürünler daha çok satılıyor" dedi.

"Renkli kıyafetleri daha çok tercih ediyorlar"

Yaz aylarında pamuklu kıyafetlerin daha ön planda olduğunu vurgulayan Doyuran, "Halk dilinde naylon kumaş olarak bilinen kumaş yaz sıcağında insanları olumsuz etkiliyor. Bölgemiz çok sıcak ve o nedenle pamuklu kumaşları tercih ediyoruz. Bu zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Otomotiv sektöründe de siyah araçlar güneşli bölgelerde daha az tercih ediliyor. Öte yandan, biz Akdeniz Bölgesi olarak da renkli kişiliklere sahip insanlarız. Bölgemizin halkı sıcakkanlı denmesinin nedeni buradan kaynaklanıyor. Renkli kıyafetleri daha çok tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Açık renkli kumaşlar tercih ediyorum"

Kıyafet almaya gelen Belgin Öğrenefe ise yaz aylarında renkli kıyafet tercih ettiğini anlatarak, "Yaz mevsimlerinde daha böyle cıvıl cıvıl, çiçekli, ince, açık renk, renkli tip kıyafetleri tercih ediyorum. Genelde yazın koyu renklere hiç bakmıyorum, ince ve açık renkli kumaşlar tercih ediyorum. Koyu kıyafetleri giydiğimiz zaman bu bölgede sıcak daha fazla etkiliyor. Adana'da herkes bu yüzden yaz aylarında açık renkli kıyafet giymek zorunda oluyor" diye konuştu. - ADANA