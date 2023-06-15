Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon 125 Bin Makaron Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Adana'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 milyon 125 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak makaronların değeri 1 milyon 662 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Adana'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 1 milyon 125 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı Tütün Özel Ekibi ve Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerde, Adana ili organize sanayi bölgesinde park halinde bulunan bir araçta yüklü miktarda tütün mamulü olabileceği bilgisine ulaşan ekipler söz konusu aracı yakın takibe aldı.

Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Şüpheli araçta yapılan detaylı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 milyon 125 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak makaronların 1 milyon 662 bin Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı. - ADANA