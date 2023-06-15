Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Milyon 125 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Adana'da düzenlenen operasyonda kaçak sigara üreticilerine ait 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Adana'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda toplam 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı Tütün Özel Ekibi ve Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamında yürütülen faaliyetlerde, Adana Organize Sanayi Bölgesinde park halinde bulunan bir araçta yüklü miktarda tütün mamulü olabileceği bilgisine ulaşan ekipler söz konusu aracı yakın takibe aldı.

Şüpheli araçta yapılan detaylı aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 milyon 125 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor.