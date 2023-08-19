Adana'da Kaçak Elektrik Kullanımı Nedeniyle Kesilen Elektrik İade Edildi

Adana'da tesisatında kaçak olduğu gerekçesiyle elektriği kesilen ve 16 bin 808 TL ceza ödeyen vatandaşın sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından çözüldü. KDK'nın ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucu vatandaşın kaçak tutanağı iptal edilip, ödediği ceza iade edildi.

ADANA'da, tesisatında kaçak olduğu için 'usulsüz kullanım' nedeniyle elektriği kesilen ve 16 bin 808 TL ceza uygulanan vatandaşın sorunu, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından çözüldü. KDK'nın ilgili kurumlarla yaptığı görüşmeler sonucu vatandaşın kaçak tutanağı iptal edilip, ödediği 16 bin 808 TL iade edildi.

KDK'dan yapılan açıklamaya göre; Adana'da bir kişi, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri binada sayaç değişikliği yaptıktan sonra telefonuna, 'Tesisatınızda kaçak usulsüz kullanım tespit edildiği için elektriğiniz kesilmiştir' şeklinde mesaj geldiğini, kendisi evde yokken eşi ve 5 aylık bebeğinin zor durumda bırakıldığını ifade etti. Başvurucu ayrıca, kendisinin kaçak kullanımının söz konusu olmadığını yetkililere anlatmaya çalıştığını ancak buna rağmen elektriklerinin açılması için 16 bin 808 TL ceza ödediğini, kendi hata ve kusurundan kaynaklanmayan ceza nedeniyle uğradığı haksızlığın giderilmesi için çözümü KDK'da aradığını ifade etti. Başvuru üzerine KDK'nın ilgili kurumlarla görüşmelerinin ardından vatandaşın kaçak tutanağı iptal edilip, ödediği 16 bin 808 TL iade edildi.