Adana'da İşsiz Kadın ve Gençler İçin Gül Sera Hasadı Başladı

Adana'da işsiz kadın ve gençlerin istihdam edildiği, gelirinin de çocuklara harcanacağı gül serasında hasat başladı. Serada dönüm başına 30-40 bin arasında gül hasadı bekleniyor.

Adana'da işsiz kadın ve gençlerin istihdam edildiği, gelirinin de çocuklara harcanacağı gül serasında hasat başladı. Serada dönüm başına 30-40 bin arasında gül hasadı bekleniyor.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu 'Ogün Abi Derneği', Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi'nde gül serası kurdu. 10 dönüm alana kurulan serada köydeki işsiz kadın ve gençler istihdam edilmeye başlandı. Serada ilk hasat yapıldı ve dönüme 30-40 bin arası gül toplandı. Gül hasadı dron ile de görüntülendi. Binbir emekle toplanan güller, kadınların ellerinde demet haline getirilip çiçek mezadına gönderildi. Güllerin tanesinin 10-15 lira arasında değişen fiyatla satılacağı öğrenildi.

Serayı kuran Ogün Sever Okur, hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Okur, verimden memnun olduğunu söyleyerek, "İlk hasada göre çok güzel verim aldık. İlerleyen aylarda verim daha da artacak. Şimdilik burası 10 dönümlük ama ilerleyen zamanlarda gül seramızı büyüteceğiz inşallah" dedi.

"50 kişiye istihdam sağlanıyor"

Güllerin geliriyle çocuklara yardım yapılacağını anlatan Okur, "Bu gülleri toplayıp çiçek mezadına göndereceğiz, orada satışı olacak. Satış olduktan sonra gelirleri şirkete gelecek. Oradan dernek üzerinden hem çocuklar hem de çalışanlar yarar sağlayacak. Buradaki gül serası sadece çocuklar için değil, köy kadınları ve halkına istihdam oluşturuyor. İşlere göre çalışanların sayısı değişiyor ama yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pekmezli Mahallesi Muhtarı Celal Güngördü ise seranın köye çok katkısı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sevinçliyiz ve mutluyuz. Köyümüze yapılan katkıdan dolayı mutluyuz. İlk hasada göre çok şükür bereketli geçiyor. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. İnşallah uzun yıllar da böyle bereketli ve bol hasadın olduğu şekilde devam eder. Bu seranın kurulmasının köye katkısı çok iyi oldu. Bu serada özellikle köylümüz ve bazı çevre köylerden gelenler çalışıyor. Bu şekilde köy halkının bütün evlerine eşit miktarda gelir sağlamaya ve düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Her eve eşit miktarda ekmek giriyor." - ADANA