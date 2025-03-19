Adana'da Hükümlülerin Eğitimi için İşbirliği Protokolü İmzalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, "Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, 16 meslek dalında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün takibindeki açık cezaevindeki mahkumların eğitimini önemsiyoruz" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Adana'ya atanan Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaret sırasında, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Adalet Bakanlığı ile başlatılan işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

"Kalifiye eleman sorunu çözülecek"

Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve DAİMFED arasında imzalanan, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülerin istihdam edilmelerini kolaylaştıracak mesleki eğitimler verilmesiyle ilgili protokolü incelediğini belirten Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin, "Terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç, 16 meslek dalında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün takibindeki açık cezaevindeki mahkumların eğitimini önemsiyorum. Faydalı ve olumlu bir proje olduğunu düşünüyorum. Sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesi konusunda kurumumuzun katkısı da önemli olacaktır. DAİMFED'e bağlı 11 il ve bu illere bağlı dernek ve birlikleri kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Başsavcımızın projeye verdiği destek bizim için onurdur"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise "Adana Cumhuriyet Başsavcımız Altuğ Kürşat Şahin'in bu projeye verdiği destek bizim için onurdur. Denetimli Serbestlik Kurul üyeliği de bulunan federasyonumuz daima proje üreterek hem oradaki mahkümlara, hem de sektörümüze katkılar sunmaya gayret edeceğiz" dedi. - ADANA