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Adana'da hijyen standartlarına uymayan işletme kapatıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi. İşletmeye cezai işlem uygulandı ve olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. İş yeri sahibine 148 bin 997 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'da bir kasap dükkanı önündeki kaldırıma dizilen koyunların art arda kesildiği görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.

İş yeri sahibine 148 bin 997 lira ceza kesildi

Görüntülerin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve Seyhan Belediyesi zabıta görevlilerinin, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki kasaba giderek incelemelerde bulunduğu ve iş yerinin sahibi İ.H.Ş'ye (19) "kaçak hayvan kesimi" ve "kaldırım işgali" yaptığı gerekçesiyle 148 bin 997 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Seyhan Adana Tarım Ceza Ekonomi Güncel Haberler

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