Üye Girişi
Haberler

Adana'da Gül Hasadı Öğretmenler Günü İçin Hazırlanıyor

Adana'da Gül Hasadı Öğretmenler Günü İçin Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hasat dönemine giren gül, Öğretmenler Günü öncesi çiçekçilere önemli bir katkı sağlıyor. Dalında 15-17 liraya satılan güller, çiçekçilerde 40-50 TL arasında alıcı buluyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hasadına başlanan gül, Öğretmenler Günü'ne hazırlanan üreticisinin yüzünü güldürdü. Serada dalında 15-17 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 40-50 liradan alıcı buluyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor. Yurt içindeki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun olurken fiyatlar ise çiftçiyi sevindiriyor.

Dönümden ortalama 8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 15-17 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 40-50 TL arasında alıcı buluyor.

Üretici Ogün Sever Okur, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hazırlandıklarını anlatarak, "Hasattan ve şu andaki fiyatlardan çok memnunuz. Verimimiz gayet iyi. 20 adeti 300-350 liradan satılıyor. Şu anda sezonun ilk hasadını yapıyoruz. Şubat ve mayıs aylarında da hasat yaparak sezonu kapatacağız" dedi.

"Sıcak hava hasadı erkene çekti"

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle güllerin erken olgunlaştığını vurgulayan Okur, "Genelde özel günlere yakın güllerin hasat edilmesi için çabalıyoruz ancak havaların ısınması güllerin erken olgunlaşmasına neden oldu" diye konuştu.

Ersen Okur ise fiyattan ve verimden memnun olduklarını, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Sivas, Samsun ve birçok ile gül gönderdiklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor

Af geliyor! 400 bin kişinin tüm borçları silinecek

 İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız

İngiltere'den Rusya'ya tarihi rest: Bu gece sizinle savaşırız

 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu

4 ülke tutuklama emrini uygulayacağını resmen duyurdu
Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde yeni delil bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İsmail Saymaz'a soruşturma mı açıldı? İsmail Saymaz'a neden soruşturma açıldı, ne yaptı? Selen Görgüzel kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli? Selen Görgüzel biyografisi! 22 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 22 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Akın kimdir? Halk Tv konuğu Ahmet Akın kaç yaşında, nereli? Ahmet Akın biyografisi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! 24 Kasım ne sınavı var? GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borçları silinecek mi? 22 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM'de hangi ürünler var? 22 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? TRT Spor yayın akışı 22 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Kayseri hava durumu | 23 Kasım Kayseri'de hava nasıl olacak? Kayseri günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bugün hava durumu 22 Kasım! İstanbul'a yağmur yağacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.