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Adana'da Göçer Hayvancılara Taşınabilir Hayvan İçme Suyu Tankı Dağıtıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Adana'da geçimini göçer hayvancılık yaparak sağlayan 16 aileye taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Adana'da geçimini göçer hayvancılık yaparak sağlayan 16 aileye taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), kırsal dezavantajlı alanları avantajlı alanlara çevirmeye devam ediyor. Kırsalda yaşayan ve geçimlerini göçer hayvancılık yaparak sağlayan 16 aileye konakladıkları yerlerde hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmeleri için taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı.

Feke ilçesi Kırıkuşağı Mahallesinde düzenlenen dağıtım programında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaz aylarında su kaynaklarının azalması veya tamamen kuruması sebebiyle göçer hayvancılık yapan ailelerin hayvanları için suya ulaşımda zorluk yaşadıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz bu destekleme ile hayvancılığımızın bu bölgelerde devamlılığını sağlayacağız ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Hibe dağıtım programında daha sonra hak sahibi üreticilere taşınabilir hayvan içme suyu teslim belgeleri İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu tarafından verildi. Üreticiler teslim aldıkları tankları traktörlerine takarak götürdü.

Adana'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin yürütüldüğü 7 ilçede toplam 86 göçer hayvancılık yapan aileye yüzde 70'i hibe olmak üzere taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı. Dağıtılan tankların bedelinin 8 milyon 600 bin lirası projeden karşılanırken 3 milyon 685 bin lirası ise üreticiler tarafından eş finansman olarak karşılandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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