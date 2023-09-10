Adana'da Fırıncıbey'in yeni şubesi Eylül ayında açılıyor

Adana'da faaliyet gösteren 'Fırıncıbey'in yeni şubesi Eylül ayı içerisinde açılıyor.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren Fırıncım Pasta Kafe'nin yeni şubesi merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda açılıyor.

Eylül ayı içerisinde açılması planlanan 'Fırıncıbey'in sahibi Can Delibalta, "Adanalılar bizi çok sevdi. İnşallah yeni şubemizle de Çukurova'daki vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Birçok pasta ve un mamulü ürünlerimizle lezzet severlere hitap edeceğiz. Açılışa özel de çok güzel sürprizlerimiz olacak" dedi. - ADANA