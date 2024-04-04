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Adana'da Erkenci Patates Hasadı Başladı

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Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, merkez Çukurova ilçesinde patates hasadı yapılan tarlaları ziyaret etti.

Kökçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, patatesin insan beslenmesine tahıllardan sonra en fazla katkı sunan ürün olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon dekarlık alanda 5,5 milyon ton civarında patates üretildiğini ifade eden Kökçüoğlu, şöyle konuştu:

"Adana'da da geçen yıl 60 bin dekarlık alanda 220 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bu yıl hem üretim alanımızda hem de rekoltemizde yüzde 10 artış olacağını tahmin ediyoruz. Biz tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimini de planlıyoruz. Ürün fiyatının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmemesini istiyoruz. İhtiyacımız kadar patates üretmek istiyoruz."

Kökçüoğlu, Adana'nın patates üretiminde Türkiye'de 10'uncu sırada yer almasına rağmen, erken hasat edilmesi ve ürünün hem sanayi hem de tohumluk olarak kullanılmasıyla ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Patates üreticisi Tuna da Yıldırım da 120 bin dönümde patates ekimi yaptığını söyledi.

Girdi maliyetleri yüksek olan ürünün kilogramını tarlada 17-18 liradan sattıklarını belirten Tuna, dekara şu anda 4,5-5 ton verim aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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