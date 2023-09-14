Adana'da Erkenci Mandalina Hasadı Başladı

TÜRKİYE'de 1 milyon 800 ton mandalinanın yüzde 40'ını karşılayan Adana'da erkenci cinslerin hasadı başladı. Ürün bolluğu nedeniyle fiyatı oldukça düşük olan mandalinalar dalında 3.5 TL'ye satılıyor.

Kentte yaklaşık 250 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve Türkiye'de üretilen 1 milyon 800 tonun yüzde 40'ını karşılayan mandalinanın hasadı başladı. Bahçelere giren işçilerin el emeğiyle toplanıp kamyon ve TIR'lara yüklenerek iç ve dış pazara gönderilen Eary-N, Okitsu Wase ve Miho Wase cinsi erkenci mandalinalar bu yıl rekoltenin fazla olması nedeniyle dalında 3.5 TL'ye satılıyor. Ürünlerin kilo maliyetinin 2-2.5 TL olduğunu kaydeden üreticiler, girdi maliyetlerinin de sürekli artması nedeniyle bu yıl karlı bir hasat dönemi yaşamadıklarını söyledi.

Kuzey Irak'a mandalina gönderen tüccar Mehmet Bozdağ ise gümrük, komisyon, işçilik, nakliye gibi giderler nedeniyle 3.5 TL'ye aldıkları ürüne 8 TL maliyet koymak zorunda kaldıklarını söyledi. Bozdağ, 'Mandalina hasadımız başladı ama gidişatımız hiç iyi değil. Meyve bahçede ucuz, satışlarımız ucuz ama işçilik maliyeti pahalı. Ben sadece ben Kuzey Irak'a satıyorum. Satışımız maliyetimiz belli değil. Orası açık pazar şeklinde olduğu için fiyatı henüz belli değil. Ürünün oraya gidene kadar bize maliyeti 8 lira oluyor' dedi.

İŞÇİLER DE YEVMİYEDEN ŞİKAYETÇİ

Mevsimlik tarım işçilerinin organizatörlüğünü yapan çavuş olarak tabir edilen Fatma Güneş de 447 TL olarak ödenen yevmiyelerin yetersiz olduğunu savundu. 'Adana'da bu yıl en yüksek hava sıcaklığını yaşadık. Mecbur olduğumuz için aşırı sıcak havalarda çalışıyoruz. Yevmiyelerin yükselmesini bekliyoruz. Şu anki ücret bizi kurtarmıyor. Yevmiye olarak 560 lira itiyoruz. Eğer yevmiyeyi 560 lira vermezlerse bu sene narenciyeye zor çalışırız, çalışmayacağız da kararlıyız' diye konuştu.Öte yandan, marketlerde ise mandalinanın kilosu 20-30 TL arasında satılıyor. (DHA)