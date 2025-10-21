Haberler

Adana'da ELMAS Programı ile Savunma Sanayisine Nitelikli İş Gücü Yetiştirilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ELMAS Programı'nın çalıştayı Adana'da yapıldı. Program, savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli teknik personel yetiştirmeyi hedefliyor. Çalıştayda, 2028'e kadar savunma sanayisinde 90 bin yerine 158 bin çalışana ulaşılması öngörülüyor.

Adana'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı"nın çalıştayı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Adana Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda, şu ana kadar AR-GE'si ve tasarımı yapılan projelerin büyük çoğunluğunun 1 yıl içerisinde seri üretime gireceğini söyledi.

Bunun savunma sanayisi için dönüm noktası olduğunu belirten Karataş, "Tasarım gücümüzü kaybetmeden seri üretim gücümüzü artırmamız lazım." dedi.

Karataş, savunma sanayisindeki teknisyen sayısının seri üretime geçildiğinde artacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"12. Kalkınma Planı'mızda savunma sanayisinde şu anda 90 bin olan çalışanın, 2028'de 158 bin olacağını tahmin ediyorum. Bu büyümenin büyük çoğunluğu da doğal olarak teknisyen tarafında olacak çünkü seri üretim olmazsa olmaz. Seri üretim yeteneğini kazanamazsak istediğimiz kadar tasarımımız iyi olsun zamanında teslim edilmiyorsa büyük bir problem."

Savunma alanında bir dönüşümün eşiğinde olduklarını dile getiren Karataş, "Amacımız, en iyi mühendislerin savunma sanayisine gelmesi çünkü burada oluşturdukları fark diğer sektörlerden bambaşka. Biz ve savunma sanayisindeki büyük şirketler, sanayiyi daha çok tanımak zorunda. Sanayicinin bize adım atmasından ziyade artık savunma sanayisindeki ana yüklenicilerin sanayiye ulaşıp o yetenekleri tespit edip kendi ağına katması lazım çünkü ciddi bir seri üretim hacmi geliyor gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz Selim Köşger de Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük ve önemli gelişmeler yaşadığını vurguladı.

Elmas Programı'nın mesleki eğitimi kapsadığını anlatan Köşger, "Bu gibi teknik ve mesleki eğitimlerle Adana da savunma sanayisinde hak ettiği yeri tekrar alacak." dedi.

"Gençlerimizin ve paydaşlarımızın yanında olmaya kararlıyız"

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay da programın, savunması sanayisini geliştirecek ve ileri taşıyacak gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elmas Programı ile hedefimiz, savunma sanayisi sektörüne teknik personel yetiştirmek üzere 12 ilde 13 mesleki ve teknik anadolu lisemizin altyapısını güçlendirmek, müfredatını sektör ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, öğrencilerimize uygulamalı eğitim, staj ve istihdam olanakları sağlamaktır. Programının her aşamasında gençlerimizin ve paydaşlarımızın yanında olmaya kararlıyız."

Programa, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
Haberler.com
