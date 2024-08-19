Adana'da Deprem Sonrası Yıkım İşlemleri Devam Ediyor

Adana'da deprem sonrası ağır hasar alan 3 bin 279 bina yıkılırken, orta hasarlı 3 bin 972 binada yıkım işlemi sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların hepsi yıkıldı.

Orta hasarlılarda yıkım sürüyor

Kent genelinde orta hasar alan 3 bin 972 binada ise yıkım işlemleri başladı. İlgili kaymakamlık tarafından yıkımına onay verilen binalarda yıkım işlemi sürerken, mahkemelik olan binalarda ise belirsizlik sürüyor.

"Orta hasarlılar da yıkılacak"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Kent genelindeki 3 bin 279 ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. 3 bin 972 orta hasarlı bina var. Orta hasarlı binalarda da ilgili kaymakamlıklar ilanlara çıktı. Muhtarlar yıkılacak binaları askıya astı. Mahkemeye verilenler var. Bunların ayrıştırılmasından sonra o binalar da yıkılacak" ifadelerini kullandı.

"Bazı orta hasarlılar az hasarlı oldu"

Orta hasarlı binalarda belirsizliğinde sürdüğünü aktaran Karslıoğlu, "Ağır hasarlı binaların tamamı yıkıldı. Vatandaşların gördükleri orta hasarlı binalar. Vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum olmasın. Bu orta hasarlı binaların bazıları mahkemeden sonra az hasarlı bile oldular. Yıkım süreçleri devam ediyor. Ayrıştırılmalar yapıldıktan sonra yıkım işlemleri hızlanacak" diye konuştu.

"Her kafadan ayrı ses çıkıyor"

Adana'da 'Yerinde dönüşüm' projesine çok fazla talep gelmediğini aktaran Karslıoğlu, "Vatandaşlarımızın işlemlerini hızlandırması için birlikteliği sağlaması gerekiyor. 10 daireli bir blokta her kafadan ayrı ses çıkıyor. Mahkemeye verenler oluyor. Kırsalda ise 428 hafif çelik ihalesi yapıldı. Bunların işlemleri ise devam ediyor" dedi. - ADANA