Adana'da Çöp Şiş Katmer Rüzgarı: Tatlı Satışları Patladı

Adanalı tatlıcının geleneksel katmeri çeşitlendirmek için yaptığı Adana usulü 'çöp şiş katmer'in adeta yok sattığı belirtildi.

Gaziantep'in tescilli yöresel tatlılarından katmer, Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik tarafından onlarca çeşide büründürüldü. Zeynep usta, katmeri Adana usulü çöp şiş şeklinde yaptı ve 'çöp şiş katmer' ismini verdi. Adeta yok satan çöp şiş katmer, portakallı, limonlu, çilekli ve sütlü çikolata ile servis edildiği ifade edildi. Rengarenk çikolatalar ile servis edilen çöp şiş katmerin Adanalılardan yoğun talep gördüğü aktarıldı.

Tatlıcı Zeynep Geyik, lezzetin sırrının hem hamur tekniğinde hem de Adana'ya özgü sunum tarzında olduğunu söyleyerek, "Katmer zaten sevilen bir tatlı ama 'Adana'ya özgü nasıl bir dokunuş yaparım' diye düşündüm. Çöp şiş katmer fikri de buradan çıktı. Hem eğlenceli bir sunum oldu hem de lezzetiyle herkesi şaşırttı. Sosyal medyada paylaşan çok olunca talep katlandı. Şu an yetiştirmekte zorlanıyoruz" dedi. - ADANA