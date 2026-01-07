Pozantı'da üreticilere ekipman desteği verildi
Pozantı'da düzenlenen törenle 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında çiftçilere ekipman desteği verildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında üreticilere ekipman desteği verildi.
Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen törende "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma makinesi ile 2 hamur yoğurma makinesi verildi.
Çiftçiler, aldıkları ekipmanlardan dolayı mutlu olduklarını söyledi. - ADANA
