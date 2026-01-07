Haberler

Pozantı'da üreticilere ekipman desteği verildi

Güncelleme:
Pozantı'da düzenlenen törenle 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında çiftçilere ekipman desteği verildi.

Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen törende "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında 4 çiftçiye 2 ceviz soyma makinesi ile 2 hamur yoğurma makinesi verildi.

Çiftçiler, aldıkları ekipmanlardan dolayı mutlu olduklarını söyledi. - ADANA

