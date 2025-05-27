Adana'da Buğday Hasadında Kuraklık Etkisi: Verim Yüzde 50 Düştü

Adana'da Buğday Hasadında Kuraklık Etkisi: Verim Yüzde 50 Düştü
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Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı sırasında kuraklık nedeniyle verim, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 azaldı. Üreticiler, bu yıl mahsulden beklediklerinin çok altında bir verim elde ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı yapılırken, kuraklık nedeniyle verimin yaklaşık yüzde 50 düştüğü belirtildi.

Çukurova'nın bereketli topraklarında önemli ürünlerden buğdayda hasat dönemi sürüyor. Kente genelinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de hasadı devam eden buğdayda verim kaybı yaşandı. Bu yıl kuraklık nedeniyle buğdayların boy vermediğini belirten üreticiler, dönümde verimin yüzde 50'ye yakın düştüğünü söyledi.

Çandık bölgesinde ilk buğday hasadını gerçekleştiren Osman Kalpa "Bu yıl mahsulde verim sıfır. Şuan dönümde 100-150 kilogram veriyor. Geçtiğimiz yıllarda 300-500 kilogram verim alıyorduk. Bu yıl kuraklık nedeni ile olmadı. Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Bu yıl herkes razı olacak" dedi.

Üreticilerden Osman Yalçın'da kendi bölgelerinde hasadın yeni başladığını belirterek, "Bazı tarlalarda 300 kiloya kadar verim alıyoruz ama genelde verim düşük" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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