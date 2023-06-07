Adana'da Buğday Hasadı Sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafından Açıklanan Fiyat Çiftçileri Memnun Etti

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da buğdayda hasat sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı çiftçileri memnun etti.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da buğday hasadı sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı çiftçileri memnun etti.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Adana'da buğdayda hasat sürüyor. Birçok ürünün hammaddesi olan ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle stratejik öneme sahip buğday için biçerdöverler Çukurova'daki tarlalarda çalışıyor. Türkiye'nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4'ünü karşılayan Adana'da bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 azalmayla kent genelinde 1 milyon 400 bin dekar buğday ekildi. Dönüm başına ortalama 350 ile 500 kilogram arasında verim alınan buğdayda toplamda ise 700 bin ton rekolte beklendiği bildirildi.

Buğday fiyatları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise ton başına 7 bin 500 TL geçeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan buğday fiyatı Adana'daki çiftçileri memnun etti. Adana İl Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu.

Doğan, fiyatların geçen seneye göre yaklaşık yüzde 25 arttığını belirterek, "Geçen sene buğday fiyatları ton başına 6 bin 450 lira olarak açıklanmıştı. Ayrıca ton başına bin liralık destek sadece TMO'ya ürününü döken çiftçiye veriliyordu. Bu seneki uygulama daha iyi oldu. Bu sene ÇKS çiftçi kaydı olan bütün çiftçilere ton başına bin lira verilecek. Biz fiyatları aslında 10 lira olarak bekliyorduk. Açıklanan fiyat ovadaki çiftçiyi bir miktar kurtarır ancak kıraç bölgelerde verim düşük olduğu için oradaki çiftçimizi kurtarmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Mısır ile pamuk fiyatlarının da yüksek açıklanmasını bekliyoruz"

Doğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile buğdayın öneminin daha da arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Buğdayı biz her sene ekmeliyiz. Savaşta gördük paramız dahi olsa buğday alamayız. Buğdayın her zaman hükümetimiz tarafından desteklenmesini istiyoruz. Çiftçimizin cebine toplamda ton başına 9 bin 250 lira girecek. Ağustos ve Eylül aylarında hasadı yapılacak mısır ile pamuk fiyatlarının da yüksek açıklanmasını bekliyoruz."

Öte yandan Doğan, buğday fiyatının piyasada şu anda ton başına 6 bin 500 lira olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fiyatların açıklanmasının piyasayı rahatlattığını belirtti.

Çiftçi İsmail Anmaç ise açıklanan fiyatların iyi olduğunu, ovada üretim yapan çiftçilerin para kazanacağını söyledi. - ADANA