Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Adana'da berberlerin bayram sabahına kadar sürecek yoğun mesaisi başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da berberlerin bayram sabahına kadar sürecek yoğun mesaisi başladı. Berberler çözümü banka gibi sıra numarası dağıtarak buldu.

Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk en üst düzeye ulaştı. Adana'da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine de kuyrukta beklemeleri dikkat çekti. Sabah 07.00'da dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi.

Çözümü sıra numarasında buldular

Adanalı berber Ercan Ocaklı ise yoğunluk için çözümü banka gibi sıra numarası dağıtarak buldu.

"Çözümü numaralandırma sisteminde bulduk"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan berber Ocaklı, "Bayram sabahına kadar devam edeceğiz. Bayramda da açık olacağız. Şuanda en son 89 numarayı verdik. Geceye kadar devam edecek yoğunluk. Hatta dün gece saat 03.00 - 04.00'da telefonumda 20 cevapsız arama vardı yetiştiremiyoruz. Kuaförlük sektöründe böyle oluyor. Vatandaşlarımız her zaman tıraşını son güne bırakıyor bu yüzden yoğunluk oluşuyor. Bizlerde çözümü numaralandırma sisteminde bulduk. En azından sırada bu şekilde karışmıyor. Vatandaş arıyor kaçıncı sırada olduğumuzu soruyor. Ona göre tıraş için buraya geliyor" ifadelerini kullandı.

89 numaralı sırayı alan Sezgin Tok isimli vatandaş, "İşimiz vardı bu yüzden bayağı geciktik. Tıraşa ancak bugün geldik. Sıra numaram 89 fakat yapacak bir şey yok. Sıranın bana gelmesi 2-3 saati bulur ama sıkıntı yok bekleriz artık" dedi.

"Son güne bıraktım"

Ramazan Aras isimli vatandaş, "70 numaralı fişi aldım. Ortalama bir saattir sıra bekliyordum, şimdi tıraş olmaya başladım. Mecbur kendi işlerimi bitiremediğim için son güne bırakmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Adana Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title