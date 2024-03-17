Üye Girişi
Haberler

Adana'da Bal Üretiminde Türkiye İkincisi Oldu

Güncelleme:

Adana'da 2 bin 146 balcıya devlet tarafından 25 milyon 75 bin 480 lira destek sağlandı. Kentte yapılan eğitim faaliyetleriyle birlikte bal üretimi artırılmaya devam ediyor.

Bal üretiminde Türkiye ikincisi olan Adana'da 2 bin 146 balcıya devlet 25 milyon 75 bin 480 lira deste sağladı

Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyor. Kentte 2 bin 146 arıcının 500 bin kovanda bal üretimi yapılmasıyla 2020'de 12 bin 171, 2021'de 12 bin 336, 2022'de 12 bin 645 ton 2023'te ise 12 bin 900 ton bal üretildi. Adana bu bal üretimiyle Türkiye ikincisi oldu. Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetleri de yıl boyunca sürüyor. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bal üretimini artırmak için üreticiye destek oluyor. Bu çerçevede tarım ve orman müdürlüğü 2 bin 146 işletmede bulunan toplam 434 bin 920 arılı kovan için toplam 25 milyon 75 bin 480 lira arılı kovan desteği ödemesi yapmaya başladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Adana Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title