Adana'da bal hasadı başladı

Türkiye'nin en çok bal üreten ikinci ili Adana'da hasat başladı.

Geçen yıl 12 bin 280 ton bal üreterek Türkiye ikincisi olan Adana'da, 2024 bal hasadı başladı. Zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyan kent, geçen yıl yaklaşık 2 bin 470 arıcı 495 bin kovanda bal üretimi yapmıştı. Bu yıl Adana İl Tarım ve Orman Müdürü, Mehmet Nuri Kökçuoğlunun'da katılımıyla Adana'nın Pozantı ilçesinde bal hasadı aşladı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada ise, "Üretiminde ikinci sırada olduğumuz balda hasat sezonu başladı. Pozantı ilçemizde üreticilerimizin bal hasadına katılarak bereketli bir sezon temennisiyle hasadımızı yaptık. Desteklerimiz ve üreticilerimizin gayretiyle hedefimiz birinciliği elde etmek" denildi. - ADANA