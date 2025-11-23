Haberler

Adana'da Bağımsız Aile Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Adana'da Yeşilay'ın öncülüğünde düzenlenen 'Bağımsız Aile Festivali', binlerce çocuğa ve ailesine eğlenceli ve öğretici bir gün sundu. Festival, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturma temalarıyla çeşitli atölye ve etkinlikler içerdi.

Adana'da Sunar Yatırım'ın ana destekçisi olduğu 'Bağımsız Aile Festivali', binlerce çocuğa ebeveynleriyle birlikte eğlence ve bilgi dolu bir gün yaşattı.

"Aile Yılı" kapsamında aile içi iletişimi desteklemek ve bağımlılığa karşı farkındalığı artırmak amacıyla Yeşilay Adana'nın öncülüğünde düzenlenen Bağımsız Aile Festivali, dün Merkez Park'ta geniş bir katılımla gerçekleşti. Sunar Yatırım'ın ana destekçisi olduğu festivalde çocuk atölyelerinden spor etkinliklerine, sahne gösterilerinden eğitim programlarına kadar çok sayıda aktivite yer aldı. Çocuk etkinlikleri, spor aktiviteleri, fotoğraf alanları, maskot gösterileri ve deneyim odaklı uygulamalarla ziyaretçiler, gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam kültürü oluşturmaya yönelik hayata geçirdiği festival, aile yapısının güçlendirilmesi, güvenli dijital yaşam farkındalığı, sağlıklı beslenme ve kuşaklar arası iletişim gibi temalarda geniş bir etki oluşturdu.

Sanattan spora zengin içerikler

Her yaştan katılımcının birlikte vakit geçirdiği festival, eğlence, öğrenme ve farkındalığı bir araya getiren zengin içerikli duraklar sundu. Festivale girişte ailelere verilen "Festival Pasaportu", her durakta tamamlanan etkinliklerle damgalanarak ailelerin festival boyunca interaktif bir yolculuğa çıkmasını sağladı. Sanat Durağı'nda boyama, çizim alanları, origami, ahşap atölyesi, çocuk konseri ve aile yarışmaları yer alırken Spor Durağı'nda oyun parkurları, kamp etkinlikleri, oryantiring, akıl ve zeka oyunları ile satranç turnuvaları ziyaretçileri ağırladı. Sağlık Durağı ise ruh sağlığı farkındalığı, beslenme ve sağlıklı yaşam önerileri, zararlı alışkanlıklarla mücadele stantları ve diyetisyen bilgilendirmeleriyle ailelere destek sundu.

Tüm durakları tamamlayan katılımcılar günün anısını ölümsüzleştirmek üzere fotoğraf alanına yönlendirilirken, ailelere "Festival Başarı Belgesi" takdim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
