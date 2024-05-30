Adana'da Ata Tohumu ve Fideleri Yoğun İlgi Görüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde bir vatandaşın ürettiği ata tohumu ve fideleri yoğun ilgi görüyor.

İlçede yaylada ata tohum ve fide üretimi yapan Mehmet Ali Çilingir, hiç dışarıdan tohum almadığını, kendi atalarının ektiği ürünlerden tohum ve fide alarak bugünlere geldiğini söyledi. Çilingir, özellikle domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin fide ve tohumlarını saklayıp organik ürün elde etmeye çalıştıklarını ifade etti. Vatandaşların ata tohumlarına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çilingir, "Ata tohum ve fideleri hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli. Tohumu 5 TL'ye, fideleri ise 20 TL'ye satıyoruz. Vatandaşlar sağlıklı olduğu için hasta etmediği için yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

Çilingir, "Organik biber, patlıcan, domates çeşitleri olan tohumlardan fideler üretip satışa sunuyoruz. Zirai ve hibrit tohumlar bozuk çıkabiliyor. Verim ve lezzet farkı oluyor. Karaisalı, Gaziantep, Ceyhan biberi dediğimiz ata tohumu organik tohumlardan fide üretimi yapıyoruz. İsrail menşeli tohum almasınlar, ata tohumunu alsınlar. Organik ata tohumları daha iyi ve verimli. Hem de kendi tohumlarımıza sahip çıkmış oluruz" diye konuştu. - ADANA