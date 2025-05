Adana'da At ve Eşek Eti İhtimali Kasapları Rahatsız Ediyor

Adana'da son günlerde ele geçirilen ve tespit edilen at, eşek etleriyle ilgili çıkan haberler, hem kasapları hem kebapçıları hem de vatandaşları rahatsız ediyor. Adanalılar, denetimlerin daha sık yapılmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı hile yapan firmaların listesini belirli periyotlarda güncelliyor. En son 23 Mayıs'ta yayınlanan listede hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek paylaşılırken, mide bulandıran detaylar da yer aldı. Adana'nın Seyhan ilçesinde hizmet veren "Can Et" adlı işletmenin 'dana' diye 'at ve eşek eti' sattığı belirtildi. Ayrıca geçtiğimiz hafta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirdi. İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince, at eti olduğu değerlendirilen ete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Mart ayında da at, eşek eti kemikleri bulunmuştu

Kebabın başkenti Adana'da geçtiğimiz mart ayında ise Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde dere yatağında çok sayıda at ve eşek kemiği bulunmuştu. Ancak bazı işletmelerin yaptığı yanlışlar nedeniyle kentteki birçok esnafın işi kötüye gitti ve vatandaşlar kebapçılara, kasaplara karşı ön yargılı davranmaya başladı.

"Adana'nın ismini kötülemeye kimsenin hakkı yok"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Maalesef bütün olumsuzluklar Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkıyor. Zabıtanın görevini yapmasını istiyoruz. Zabıta eğer görevini yapamıyorsa bize devretsin, Tarım İl Müdürlüğü'ne devretsin. Bu operasyonları sadece Tarım İl Müdürlüğü'nün, jandarmanın veya polisin yapmasıyla olmuyor. Bir grup kurulmalı ve Adana'yı tertemiz hale getirmeliyiz. Kebap denildiği zaman akla gelen yer Adana'dır. Adana'nın ismini kötülemeye kimsenin hakkı yok" dedi.

"At etinin rengi pembe olur"

At etinin pembe ve sulu olduğuna vurgu yapan Yağmur, "Vatandaşlarımızdan özellikle mühürsüz et almamalarını istiyoruz. Kasapta mühürsüz et varsa bize bildirilmeli. Bizim turistleri Adana'ya çekmemiz lazım ama bu çıkan görüntülerle Adana hiç hoş karşılanmıyor. Vatandaşların at, eşek etini gözle ayırt etmeleri zor. Mutlaka etlerini tanıdığı bildiği yerlerden almalılar. Kebabı bilindik yerlerde yesinler. At etinin rengi pembe olur ve o et sulu olur. Pişerken dahi ateşi söndürür" diye konuştu.

"Bu işten çok mağduruz, şok baskın yapılsın istiyoruz"

Kebapçı esnafından Güngör Güler ise şehirdeki çoğu kebapçının bilindik kasaplardan et aldığını söyledi. Güler, "Bu tarz haberlerden biz çok mağduruz. Biz esnaflarımızın her gün denetlenmesini istiyoruz. Depolara şok baskın yapılsın istiyoruz. Bu işten çok mağduruz. Hem işimizi düşürüyor hem de Adana'nın ismi kötüleniyor. Bizler kebapçıyız ama dışarıda yemeğe gittiğimizde bizlerin dahi aklında soru işareti oluyor. Biz bunu düşünüyoruz, müşteriler de bunu düşünüyor. Bu baskınlar, denetimler sıklaştırılmalı" şeklinde konuştu.

"Adana et ile kebap ile meşhur"

Almanya'dan Adana'ya gelen Ertan Çiftçi ise, "Bu tarz haberler çıktığında üzülüyoruz. Denetimlerin arttırılmasını istiyoruz. Almanya'dan kebap yemeğe geldik, Adana et ile kebap ile meşhur ama bu haberler bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan İbrahim Kayıran da, "Ben bildiğim yerlerden et alıp bildiğim yerlerden kebap yiyorum. Yetkililer sık sık denetim yapmalı. Bu haberler herkesi etkiliyor. Bu tarz olayların önüne ancak denetimler sıklaşırsa geçilir" diyerek düşüncelerini aktardı. - ADANA