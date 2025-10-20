Haberler

Adana'da Asırlık Zeytin Ağaçlarından Hasat Başladı

Adana'da Asırlık Zeytin Ağaçlarından Hasat Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 asırlık zeytin ağaçlarından imece usulü ile zeytin hasadı başladı. Yerel çiftçiler, zeytinlerini toplayarak yağı için fabrikalara gönderiyor. Bu yıl rekoltenin düşük olduğu belirtiliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin hasadı asırlık ağaçlardan ürünlerin toplanmasıyla başladı. Ata yadigarı ağaçlardan imece usulüyle gerçekleştirilen hasatta elde edilen zeytinlerin yağı için fabrikalara gönderildiği ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aslanpaşa Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide çiftçilik yapan Acar ailesi, zeytin hasadına başladı. 3 asırlık ağaçların olduğu bahçede imece usulü taraklarla düşürülen ardından toplanan zeytinler torbalara konularak yağı çıkarılması için fabrikalara gönderiliyor. Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten yöre sakinleri, kendi yıllık tükettikleri yağı hasat yaptıkları bahçeden elde edeceklerini söyledi.

Atalarından miras kalan 10 dönümlük alanda yaklaşık 78 zeytin ağacının bulunduğunu belirten Ayşe Seher Acar, "Aile üyeleri arasında herkes kendi ağaçlarının hasadını yapıyor. Bugün imece usulü gelinime yardım ediyorum, onun zeytin ağaçlarını hasat ediyoruz. Burada 80 yaşında olan da, 3 asırlık olan da zeytin ağaçları var. Cumhuriyet öncesine dayanan çok eski ağaçlar bunlar. Bu ağaçlar ziraat zeytini değil, 5 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Zorlu bir mesai, ağaçlardan taraklarla döküyoruz, yerden tek tek toplayarak hasadı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bahçede komşularıyla birlikte kendi ağaçlarının hasadını yapan Hürü Yüce ise "Allah'ın verdiğine şükür. Bu yıl bir dalda zeytin var, bir dalda yok ama çok şükür Rabbim yine vermiş. Zor bir hasat, zeytin çok emek istiyor. Burada aileler ve komşular olarak hep birlikte topluyoruz" diye konuştu.

Hasat yapan Gönül Acar da, "Zeytin hasadı zorlu bir iş. Zeytinler küçük, tek tek topluyoruz ve ayıklıyoruz. Zor bir mesai ama imece usulüyle ailemizle toplayıp yağını yıl boyu kullanacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.