Adana'da Asırlık Zeytin Ağaçlarından Hasat Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin hasadı asırlık ağaçlardan ürünlerin toplanmasıyla başladı. Ata yadigarı ağaçlardan imece usulüyle gerçekleştirilen hasatta elde edilen zeytinlerin yağı için fabrikalara gönderildiği ifade edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aslanpaşa Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide çiftçilik yapan Acar ailesi, zeytin hasadına başladı. 3 asırlık ağaçların olduğu bahçede imece usulü taraklarla düşürülen ardından toplanan zeytinler torbalara konularak yağı çıkarılması için fabrikalara gönderiliyor. Bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten yöre sakinleri, kendi yıllık tükettikleri yağı hasat yaptıkları bahçeden elde edeceklerini söyledi.

Atalarından miras kalan 10 dönümlük alanda yaklaşık 78 zeytin ağacının bulunduğunu belirten Ayşe Seher Acar, "Aile üyeleri arasında herkes kendi ağaçlarının hasadını yapıyor. Bugün imece usulü gelinime yardım ediyorum, onun zeytin ağaçlarını hasat ediyoruz. Burada 80 yaşında olan da, 3 asırlık olan da zeytin ağaçları var. Cumhuriyet öncesine dayanan çok eski ağaçlar bunlar. Bu ağaçlar ziraat zeytini değil, 5 kilodan 1 kilo yağ çıkıyor. Zorlu bir mesai, ağaçlardan taraklarla döküyoruz, yerden tek tek toplayarak hasadı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bahçede komşularıyla birlikte kendi ağaçlarının hasadını yapan Hürü Yüce ise "Allah'ın verdiğine şükür. Bu yıl bir dalda zeytin var, bir dalda yok ama çok şükür Rabbim yine vermiş. Zor bir hasat, zeytin çok emek istiyor. Burada aileler ve komşular olarak hep birlikte topluyoruz" diye konuştu.

Hasat yapan Gönül Acar da, "Zeytin hasadı zorlu bir iş. Zeytinler küçük, tek tek topluyoruz ve ayıklıyoruz. Zor bir mesai ama imece usulüyle ailemizle toplayıp yağını yıl boyu kullanacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA