Adana'da arıcıya malzeme desteği

Adana'nın Feke ilçesinde arıcılık yapan Sonay Köz'e Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında malzeme desteği sağlandı. Köz'e 75 boş kovan, baraka, güneş enerjisi sistemi ve bal süzme makinesi gibi arıcılık malzemeleri hibe olarak verildi.

Adana'nın Feke ilçesinde 39 yaşındaki arıcı Sonay Köz'e, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında malzeme desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Paşalı Mahallesi'nde arıcılık yapan 4 çocuk annesi Sonay Köz, projeye başvurdu.

İncelemenin ardından Köz'e, yüzde 70 hibe destekli 75 boş kovan, baraka, güneş enerjisi sistemi ve bal süzme makinesi gibi arıcılık malzemeleri ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köz, projenin çiftçiler için yararlı olduğunu belirterek, destekten dolayı teşekkür etti.