Adana'da arıcılık destekleniyor: 2022'de 12 bin 645 ton bal üretildi

Adana, zengin bitki örtüsü ve doğal kaynaklarıyla arıcılıkta öne çıkıyor. Verilen desteklerle bal üretimi daha da güçleniyor. 2022'de 12 bin 645 ton bal üretildi. Arıcılara güneş paneli, konteyner ve nakdi destek sağlanıyor. Adana'da üretilen bal yurt içi ve dışına gönderiliyor.

İkliminin yanı sıra sahip olduğu zengin doğal ve tarımsal kaynaklı bitki örtüsüyle arıcılıkta öne çıkan Adana, verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyor.

Kış mevsiminde narenciye bahçelerine, ilkbahar ve yaz başlangıcında ayçiçeği tarlaları civarına yerleştirdikleri kovanlardan bal sağan Adana'daki üreticiler, yaz aylarında ise kovanlarını taşıdıkları Toroslar'daki yaylalarda veya ülkenin diğer yüksek kesimlerinde bal hasadı yapıyor.

Yaklaşık 2 bin 500 arıcının 500 bin kovanda bal üretimi yaptığı kentte 2020'de 12 bin 171, 2021'de 12 bin 336, 2022'de 12 bin 645 ton bal üretildi.

Bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Adana'da arıcılığın daha da güçlenmesi için talep eden arıcılara son bir yılda yüzde 70'i devlet destekli 250 güneş paneli ve 5 konteyner verildi.

Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetlerinin de yıl boyunca sürdüğü kentte, üreticilere 2022'de 7 milyon 823 bin 807 lira, bu yıl ise şimdiye kadar 11 milyon 119 bin 421 lira nakdi destek sağlandı.

"Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl arı yetiştiricilerine 150 organik arı kovanın verildiği kentte, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle de üreticilere ücretsiz şeker dağıtımı yapıldı.

" Türkiye'deki birçok bal markasının üretim merkeziyiz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, zengin bitki örtüsüne sahip kentin Türkiye arıcılığında en önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Kentte üretilen balın yurt içi ve dışına gönderildiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Adana, bal üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Yaklaşık 13 bin ton civarında bal üretiyoruz. İlimizde ayrıca bal kooperatifimiz var. Bu kooperatif tüm arıcılarımızın ballarını alıp pazarlama yapmaktadır. Bunun dışında da ulusal ve uluslararası ölçekte işletmelerimiz var. Türkiye'deki birçok bal markasının üretim merkezi Adana'dır. Bu bal üretim merkezlerinden de hem yurt içine hem yurt dışına ürün gönderilmekte."

"En kaliteli balı üretmek için mücadelemizi sürdürüyoruz"

Tekin, uzun süredir bal üretiminde ilk üç içerisinde bulunan Adana'nın, değişen mevsim şartlarına göre bazı yıllar üretimde ilk sırayı aldığına işaret etti.

Adana'da bal üretiminin devamlı olarak arttığına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Adana'da bal üretimi yıldan yıla artış gösteriyor. Bundan 4-5 yıl önce 8-10 bin ton civarındayken şu an 13 bin ton civarına çıktık. Sürekli en üstte bir mücadele içerisindeyiz. Hem arıcılarımızı hem ilimizi bu kategoride en önde tutmaya çalışıyoruz. Bal üretiminde en iyi olmak ve en kaliteli balı üretmek için mücadelemizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Üretimin daha güçlenmesi için arıcılara desteklerimiz sürüyor."

Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya da bal üretiminde ikinci sıradaki kentin birinci olabilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Bölgedeki arıcıların büyük bölümünün gezgin olduğunu anlatan Kılıçkaya, bu kapsamda mazot desteği verilmesinin üretimin artırılmasında büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

43 yıldır arıcılık yapan ve bu kapsamda kooperatif kurulmasına öncü olan İsmail Kılıçkaya da oğluyla 700 kovanda bal üretimi yaptığını dile getirdi.