Adana'da Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı

Adana'da narenciye bahçelerinde önemli zarara yol açan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında üreticilere kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen dağıtım töreninde, tarımda zararlıyla mücadelenin önemine değindi.

Türkiye'nin dünya genelinde tarımda ilk 10 girdiğini belirten Yiğit, "Türkiye, Avrupa'da da tarımsal üretimde birinci sırada yer alıyor. Bu üretimin belki de en önemli merkezleri Adana, Mersin, Antalya, Aydın, güney vilayetlerimiz. Bu bölgelerde çok büyük tarımsal üretim yapılıyor ve adeta buradaki ovalar Türkiye'yi besliyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çeşitleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Adana'da 750 bin dekar civarında narenciye, 300 bin dekarın üzerinde de diğer meyvelerle ilgili ekili alanın olduğunu aktaran Tekin, "Temel hedefimiz çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin herhangi bir zarara uğramadan pazara ulaşmasını sağlamak. Çiftçilerin ekonomik kayıplarını önlemek, doğanın ve çevrenin kirlenmesini engellemek." dedi.

Konuşmaların ardından Turunçgil Alanlarında Akdeniz Meyve Sineği ile Mücadelede Biyoteknik Kitle Yakalama Projesi kapsamında il genelindeki 8 bin 600 dekar alanda kullanılması amaçlanan ve toplam 34 bin 400 tuzaktan bir kısmının dağıtımı yapıldı.