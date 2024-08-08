Adana'da 439 zirai ilaç bayisi denetlendi, 6 bayiye ceza uygulandı

Adana'da 439 zirai ilaç bayisi denetlendi. Mevzuata uygun satış yapmadığı belirlenen 6 bitki koruma ürünü bayisine 438 bin 858 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda 16-31 Temmuz tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kent genelindeki 439 zirai ilaç bayisini denetledi.

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "15 ilçede, il ve ilçe müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan denetimlerde kayıt dışı ve izinsiz satış veya depolama yerlerinin tespiti, kullanımı sonlandırılmış, sahte, kaçak ve ruhsatsız ürünlerin satışının olup olmadığı, pazarlarda, özel araçlarda seyyar veya gezgin satıcılar tarafından ürün satışı yapılıp yapılmadığı, internet üzerinden satış yapan bayi veya toptancıların tespiti, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi kullanılmadan yapılan satışlar, bayilerin mevzuatta belirtilen kayıtları tutup tutmadığı gibi hususlara bakılmıştır" dedi.

"6 bitki koruma ürünü bayisine 438 bin 858 TL idari yaptırım cezası"

Adana'da 354 bitki koruma ürünleri satan perakende bayisi, 67 toptancı bayisi ve 18 de firma bulunduğunu kaydeden İl Müdürü Kökçüoğlu, "16-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 439 bitki koruma ürünü satışı yapan bayi, toptancı ve firma denetlenmiştir. Mevzuata uygun satış yapmadığı belirlenen Yüreğir İlçesinde 3, Seyhan İlçesinde 2 ve Karataş ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 bitki koruma ürünü bayisine 438 bin 858 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Kullanımı sonlandırılmış ve son kullanma tarihi geçmiş 539 adet bitki koruma ürünü tespit edilmiş ve yediemin işlemi uygulanmıştır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kökçüoğlu, denetimlerin süreceğini söyledi. - ADANA