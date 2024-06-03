Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu

Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana'da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25'lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı. - ADANA