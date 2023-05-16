Adana'da 197 besiciye buzdolabı ve güneş enerjisi paneli dağıtıldı

Adana'da 197 besiciye buzdolabı ve güneş enerjisi paneli verildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında bu alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahını artırma çalışması devam ediyor.

Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde daha önce yaşam çadırı desteği verilen göçer hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ailelere, 197 buzdolabı ve güneş enerjisi paneli dağıtıldı.

Üretici Selahattin Özcan, Kozan'da panel dağıtımında yaptığı konuşmada, buzdolabı ve panellerin, kendilerinin büyük bir eksikliğini giderdiğini belirtti.???????