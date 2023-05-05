Adana Büyükşehir Belediyesi, TEMSA'dan borçlanmadan 81 otobüs aldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana firması TEMSA'dan borçlanmadan aldığı 81 otobüsün tanıtım toplantısını TÜYAP Fuar Alanı'nda yaptı. Toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "81 modern otobüsü halkımızın hizmetine sunduk, yeni otobüsler de alacağız" dedi.

Adana Büyükşehir'in araç filosuna katılan 81 yeni otobüs için düzenlenen tanıtım toplantısına; Başkan Karalar, TEMSA yöneticileri, siyasiler, milletvekilleri, milletvekili adayları, Büyükşehir bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak otobüslerin şehre kazandırılmasının, vatandaşların hizmetine girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Karalar, şöyle konuştu:

"TEMSA Adana'nın ve Türkiye'nin çok değerli önemli bir kuruluşu. Tek başına 150 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Binlerce insan istihdam etmesinin yanında, teknolojik ihracatıyla da Adana ekonomisine çok önemli katkısı var. Kapandığında yeniden açılması için büyük çaba gösterdik.

"KÖTÜ TABLOYU TERSİNE ÇEVİRDİK VE BÜYÜK HİZMETLERİ BORÇLANMADAN YAPABİLİR HALE GELDİK"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin envanterindeki otobüsler eskiydi ve göreve geldiğimizde mali açıdan çok kötü bir tablo vardı. Doğru yönetim, dürüst yönetim ve mali disiplinle tabloyu tersine çevirdik ve birçok büyük hizmet gibi, otobüslerimizi de borçlanmadan yenileyecek duruma geldik. Aldığımız otobüslerin 6'sı elektrikli ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak araçlar."

Yeni otobüsleri daha uygun fiyata almak için konuşması sırasında TEMSA yöneticileriyle pazarlık da yapan Karalar, ilerleyen süreçte yeni modern otobüslerin Büyükşehir filosuna ekleneceğini söyledi.

MİTİNGE DAVET

Başkan Karalar, 8 Mayıs'ta Uğur Mumcu Meydanı'nda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla yapacağı mitinge tüm Adanalıları davet etti.

"KENDİ EVİMİZDE YAPTIĞIMIZ TESLİMAT ÇOK ANLAMLI"

Teslimat töreninde konuşan TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise TEMSA'nın Adana'da doğup büyüyen bir şirket olduğunun altını çizerken, şunları söyledi:

"Tabii ki tüm şehirlerimiz, tüm belediyelerimiz bizler için çok önemli. Ama kendi evimizde, Adana'mızda böylesine bir teslimat töreninin içerisinde yer almak bizler için farklı bir anlama sahip. Umuyorum ki bugün teslim ettiğimiz araçlarımız, çevre dostu tasarımları ve mühendislik özellikleriyle Adana'nın yeşil dönüşümüne önemli katkılar sunacak. Bu kapsamda, ortaya koydukları güçlü vizyon için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Zeydan Karalar başta olmak üzere, tüm ilgili belediye yönetimimize teşekkür ediyoruz."

Programın sonunda Tolga Kaan Doğancıoğlu, Karalar'a otobüs maketi ve sembolik bir anahtar teslim etti.