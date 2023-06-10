Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1,5 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Nisan'da açılışı yapılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon aracın kullandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Sonrasında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'ye ziyarette bulunan Uraloğlu, burada iş insanlarıyla da görüştü.

Uraloğlu, programının ardından 28 Nisan'da hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi.

Burada konuşan Uraloğlu, Bakanlık olarak kentte birçok hizmet gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da Adana'nın ihtiyaçları ve talepleri konusunda istişareler yaparak yola devam edeceklerini söyledi.

Bir mühendis ve yönetici olarak Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün inşaatında çalışmanın ve hizmete açmanın gururunu yaşadığını dile getiren Uraloğlu, "Adana'mızın trafiğini rahatlatmaya çalıştık. Şu ana kadar burayı yaklaşık 1,5 milyon araç kullanmış durumda. Şehir hastanesi, üniversitesi, stadyumu, bunların otoyola bağlantısı noktasında çok ciddi bir hizmet veriyor. Bu hizmetle beraber yine Adana'nın iki yakasını çok önemli bir şekilde tekrar birleştirmiş olduk." diye konuştu.

Uraloğlu, köprünün yapımının daha önce Büyükşehir Belediyesince durdurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla biz bunu Bakanlığımızın bünyesine aldık ve çok hızlı şekilde bitirdik, trafiğe açtık. Önemli bir yatırım yaptık. Toplumumuz tarafından burasının en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu anlamda yerel yönetimden bazı sıkıntıların olduğuyla ilgili duyumlarımız var. Bunların aşılması gerektiğini düşünüyorum. Burada bizim yapmamız gereken bir şey varsa onu yapmaya hazır olduğumuzu özellikle beyan etmek istiyorum. Bu, milli servettir. Bunu en etkili, efektif şekilde hep beraber kullanmamız lazım."

İncelemesinde Bakan Uraloğlu'na Vali Elban, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık ve Faruk Aytek ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da eşlik etti.