Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Boş Evlerin Kiraya Verilmesi İçin Teşvik Sistemi Önerdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boş evlerin kiraya verilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, vergisel ve diğer teşviklerle bu duruma çözüm bulunabileceğini söyledi. Ayrıca, kiralara getirilen artış sınırının uzatıldığını ve kiracı-ev sahibi davalarında zorunlu arabuluculuk döneminin başladığını da açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, fahiş kira artışının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerle ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldığını, 1 Eylül'den itibaren de kiracı-ev sahibi davalarında 'zorunlu arabuluculuk' dönemi başladığını hatırlatarak, "Kiracı ya da kiralayan herhangi bir uyuşmazlık durumunda hemen mahkemeye koşup dava açmayacak, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabulucuda uzlaşamazlarsa bu durumda davaya intikal edecek" dedi.