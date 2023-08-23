Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devri tamamlandı

Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlandı. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Adabank'ın yönetiminin Ahlatcı ailesine geçtiği belirtildi.

Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlandı.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Adabank AŞ Hisse Satış İhalesi sonucuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulunca 09.08.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinin 16'ncı sayfasında, Şirketimizin yüzde 29 oranında, Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin yüzde 70 oranında ve Ahlatcı Holding AŞ'nin yüzde 1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank AŞ Hisse Satış ihalesine katıldığı ve 24.05.2023 tarihinde AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği hususuna yer verilmişti." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215 milyon TL ödemesinin AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirildiği ve Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işleminin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23.08.2023 tarihi itibarıyla Adabank'ın Yönetimi, Ahmet Ahlatcı (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin Ahlatcı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş Ahlatcı (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif Özkaynak (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin Karabiber'den (Yönetim Kurulu Üyesi) oluşmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."