Adabank, 24 Mayıs'ta 14. kez satışa çıkacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank'ın satışı için 24 Mayıs'ta 14. kez ihale düzenleyecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank'ın satışı için 24 Mayıs'ta 14. kez ihale düzenleyecek.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Fon, Adabank'taki yüzde 96,68234 oranındaki hissesi için 14. kez satış ihalesi gerçekleştirecek. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayıp katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya da pazarlık usulüyle devam edecek.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 24 Mayıs'ta düzenlenecek ihale için muhammen bedel 210 milyon TL olarak belirlendi. Bankanın değerleme işlemleri dünyanın önde gelen bağımsız danışmanlık şirketleri arasında yer alan Deloitte tarafından yürütüldü.