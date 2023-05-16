AcnTURK'den 'Kaza Yaparsan Öde Kasko Sigortası' kampanyası

AcnTURK, araç sahiplerine "Kaza Yaparsan Öde Kasko Sigortası'nı" ulusal bir kampanya planı ile tanıttı.

AcnTURK, araç sahiplerine "Kaza Yaparsan Öde Kasko Sigortası'nı" ulusal bir kampanya planı ile tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürünle ilgili mottolarını "hiçbir sigortalı ödemesi gerekenden daha fazla prim ödememeli" şeklinde belirleyen AcnTURK, bu ürünü ile yıl boyunca kaza yapmadığı halde neden tam para ödediğini sorgulayan araç sahibine sesleniyor.

Artan kasko fiyatlarıyla birlikte akıllarda daha sık yer etmeye başlatan "Kaza yapmıyorum, neden tam para ödüyorum?" problemi AcnTURK ile çözümünü buldu.

Türkiye'de bir ilk olan Kaza Yaparsan Öde Kasko sayesinde, birçok kullanıcının gerekenden fazla poliçe primi ödemesinin önüne geçileceği öngörülüyor.

Araç sahiplerinin, teminatlarında eksiltme veya limitlerde azaltma yapmadan satın alabileceği Kaza Yaparsan Öde Kasko Sigortası, kullanıcıdan ödeyeceği toplam prim miktarının önce yarısını ödemesini, kalanının yalnızca araç kaza yaparsa ödenmesini talep ediyor.

Ayrıca şirket, bir diğer ürünü Dört Dörtlük Kasko Sigortası'nda var olduğunu belirttiği teminat kapama ve hasarsızlık halinde prim iadesi hariç tüm indirimlerin, bu ürününde de yer aldığını ve kullanılabileceğini belirtiyor.

Kullanıcıların tercihine bağlı olarak yetkili ve özel servislerde aracın onarımının kolaylıkla yaptırılabileceğinin altını çizen AcnTURK, yenilikçi ürünleriyle müşterilerinin memnuniyetini her zaman önemsediğini gösteriyor.