Açıklanan kredi oranları sonrası konuta talep artıyor

Ordu Müteahhitler Derneği Birliği Başkanı Kadem Adalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni konut faiz oranlarının sektörü hareketlendireceğini söyledi.

Kabine toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sokacaklarını ve 0,89 ile 0,99 faizle finansman sağlayacaklarını söyledi. Ev almayı düşünen vatandaşlara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini hizmete sunacaklarını belirterek, ilk defa konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyon liraya kadar birinci el konut için yüzde 0.99'luk kredi sağlayacaklarını açıkladı.

Ordu Müteahhitler Derneği Birliği Başkanı Kadem Adalı, açıklanan kredi faiz oranlarının sektörü olumlu yönde etkileyeceğini ve hareketliliğin olacağını ifade ederek, "Bizim sektörümüzde en önemli etkenlerden bir tanesi fiyatı etkileyen ve piyasa hareketliliğini sağlayan kredi faiz oranlarıdır. Hiç kimse peşin parası ile alım yapmıyor. Belirli bir peşinat verip geri kalanı da kredi üzerinden alım yapıyor. Bu sadece Türkiye'de değil dünya genelinde böyle. Şüphesiz buradaki konut fiyatlarının 1,20'lerden 0,99 ve 0,89'a inmesi olumlu etkiler yapacaktır. Bizim de kendi işlerimizde bu hareketliliği görüyoruz. Özellikle Ramazan ayındaki durgunluğun yerine hareketlilik geldi" dedi.

"Talep giderek artıyor"

"Konut oranlarının düşmesi, bir buçuk yıl önce 0,65 faiz oranlarında geç kalan insanların ders çıkartarak, bu süreçte geç kalmadan açıklanan faiz oranlarını değerlendirmek istediği bir dönem" diyen Adalı, "O nedenle talep giderek artıyor. 0,89 ve 0,99 oranlarının bankalar tarafından tam olarak kullandırılacağı bilgisi geldiğinde daha fazla hareket olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Maliyeti bitmiş bir binaya fahiş fiyat artışı yapmak uygun değil"

Faiz oranlarının açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden fiyatların arttığına dair bazı haberlerin yer aldığına değinen Adalı, "Maliyeti bitmiş bir binaya durduğu yerde fahiş fiyat artışları yapmak uygun değil ama burada müteahhit bir buçuk yıldır yaklaşık yüzde 500 maliyet artışı gelen malzemeler ile inşaat yapıp inşaatlarına yüzde 60 oranında yansıtma yaptı. Bu faiz oranı aşağı düşünce otomatik olarak yapamadıkları zamları burada görebiliyoruz. Bunu fırsatçılık olarak görmemek gerek. Özellikle bir milyon TL'nin üzerinde Ordu ili ölçeğinde bakıldığında zaten alım gücü belli. Özellikle söylüyorum, maliyeti bitmiş satışı hazır bir yerde bu tür ciddi zam artışlarının olmaması lazım. Bu sektöre de ciddi manada uyarımdır" şeklinde konuştu.

Adalı, açıklanan 2 milyon TL'ye kadar kredinin limit olduğunu ve kullanmak isteyenlerin daha düşük tutarlarda kullanabileceğini de ifade ederek, "Bu faiz artışının özellikle lüks konut alıcına, üst guruplara hitap ettiği söyleniyor. Şunun önünde bir engel yok, konut kredisini herkes kullanabilir, 2 milyon TL'ye kadar kullanılabileceği sadece limit. Aksine daha üst fiyatlara satılan yerlerde kredinin önü kesilmiş de bulunuyor. Bizim sektörümüz çok önemli, bugün ülke işsizliği ilgili yüzde 30 ve üzerini çözen bir sektör. Sektördeki hareketlilik hem devletimizin de işine yaradığı için biz doğru buluyoruz" diye konuştu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi