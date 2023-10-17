Açık iş sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,3 oranında artış gösterdi

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç Açık İş İstatistikleri Araştırması'na göre açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 oranında artış gösterdi.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamındaki görevleri arasında yer alan ve Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) standartlarına uyumlu olarak yılda dört defa gerçekleştirilen Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuç raporu yayımlandı.

Araştırmaya göre, 14-31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde örneklemde yer alan 1 ve üzeri çalışanı olan 16 bin 778 işletme ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre bu dönemde 272 bin 419 açık iş olduğu görülürken açık iş oranı yüzde 1,6 olarak tespit edildi. Açık iş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 oranında artış gösterdi.

Araştırma kapsamında bilgi ve iletişim, inşaat, imalat, idari ve destek hizmet faaliyetleri gibi sektörlerin yer aldığı toplam 17 sektörden 4'ünün açık iş oranı Türkiye genelinin üzerinde iken, 13 sektörün açık iş oranı genel ortalamanın altında kaldığı belirtildi. Ayrıca 2023 yılı 3. çeyrek itibariyle en yüksek açık iş oranı yüzde 2,7 ile 'Bilgi ve İletişim' sektöründe olduğu tespit edildi. Bu sektörü, yüzde 2,4'lük açık iş oranı ile 'İnşaat' ve yüzde 2,3'lük açık iş oranı ile 'İmalat' sektörü takip etmekte.

En fazla açık iş yüzde 4,5 ile 'Özel Güvenlik Görevlisi' mesleğinde

Araştırma kapsamında yüzde 4,5 ile 'Özel Güvenlik Görevlisi' mesleği en fazla açık iş ile birinci sırada yer alıyor. İlk 10 sırada yer alan diğer meslekler ise sırasıyla garson, paketleme işçisi, alçı dekorasyoncu (kartonpiyer), satış danışmanı, temizlik görevlisi, makineci (dikiş), inşaat işçisi, düz dikiş makineci ve konfeksiyon işçisi meslekleri takip ediyor. Türkiye genelinde 2023 yılı 3. çeyrek itibariyle açık işlerin yüzde 25,1'i bu mesleklerde bulunuyor.

En çok açık 100 bin 549 ile iş imalat sektöründe

2023 yılı 3. çeyreğinde Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde en fazla açık iş 100 bin 549 ile İmalat sektöründe olup, tüm açık işlerin yüzde 36,9'u bu sektörde yer alıyor. İmalat sektöründen sonra Toptan ve Perakende Ticaret ile İnşaat sektörleri, en fazla açık iş bulunduran diğer sektörler olarak sıralanıyor.

Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe 54 bin 365 kişilik, İnşaat sektöründe ise 29 bin 298 kişilik açık iş tespit edildi. Buna göre 2023 yılı 3. çeyreği itibariyle Türkiye genelindeki açık işlerin yüzde 67,7'si imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde olduğu belirlendi.

Türkiye genelinde 1 ve daha fazla çalışanı olan işletmeler içerisinde gelecek 3 ay içerisinde mal ve hizmet üretiminin artacağı ile korunacağını öngören işletmelerin toplam oranı yüzde 65,5 iken, işletmelerin yüzde 9,3'ü ise mal ve hizmet üretiminin azalacağını öngördü. İşletmelerin yüzde 25,2'si ise konuya ilişkin olarak herhangi bir fikirlerinin olmadığını belirtti.

Bununla birlikte, Türkiye genelinde 1-9 çalışanı olan işletmeler içerisinde gelecek 3 ay içerisinde mal ve hizmet üretiminin artacağı ile korunacağını öngören işletmelerin toplam oranı yüzde 65,5 iken, işletmelerin yüzde 9,4'ü ise mal ve hizmet üretiminin azalacağını öngördüğü. İşletmelerin yüzde 25,1'i ise konuya ilişkin olarak herhangi bir fikirlerinin olmadığını belirtti. - ANKARA