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Acı Maraş Biberinde Hasat Dönemi Başladı

Acı Maraş Biberinde Hasat Dönemi Başladı
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Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli acı biberinin hasat dönemine girmesiyle birlikte 50 bin ton yaş biber toplanarak işlenmeye başlandı. İhracatın yanı sıra Türkiye genelinde de dağıtılan biber, Türk mutfağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli acı Maraş biberinde hasat dönemi başlarken biberin sofralara tatlı yolculuğu da başladı.

Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biber, tarlada toplandıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor. Tarlada makinelerle ve elle tek tek toplanan biberler sergilerde kurtulup kentteki fabrikalarda işlendikten sonra sofraları süslüyor. Türkiye'nin biber üretiminin yüzde 13,10'unu Kahramanmaraş karşılıyor. Pazarcık Narlı ve Türkoğlu ilçesinin birçok köyünde 25 bin dekarda ekilen acı Maraş biberinden 50 bin ton yaş biber elde edildi.

Fabrikalara gönderilerek belirli işlemlerden geçen 50 bin ton yaş biberden 12 bin 500 ton baharatlık pul (yaprak) biber elde edildi. Tescilli Maraş biberi aroması, rengi ve farklı tadıyla sofralarda yerini almaya başladı.

İlkel tarımdan modern tarıma geçen kentte bibercilik önemli bir sektör. Binlerce çiftçinin ekim yaptığı bereketli topraklarda, çevre illerden gelen tarım işçileri de istihdama katkı sağlıyor.

Maraş biberinin yüzde 50'si ihracata giderken, geri kalan kısmı Türkiye'nin tüm illerine pazarlanıyor. Çiftçi Hakan Elmalı, "Tarladan toplanan biber şu anda sergide kurutma halinde, daha sonra fabrikadan geçirilen işlem sonrası sofralara gider. Yemeklere ayrı bir lezzet veriyor. Sahte ürünlerin toplanması ve vatandaşların almaması lazım. Biber dünyanın dört bir yanına da gönderiliyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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