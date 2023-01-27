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Acı biberin fiyatı cep yakıyor

Ekonomi Haberleri

Acı biberin fiyatı cep yakıyor

Eskişehir'de, sofraların vazgeçilmezi olan acı biberin kilosunun 250 liradan satılması vatandaşların cebini yakıyor.

Eskişehir'de, sofraların vazgeçilmezi olan acı biberin kilosunun 250 liradan satılması vatandaşların cebini yakıyor.

Türk mutfağının tartışılmaz lezzetlerinden olan acı biberin fiyatı, vatandaşın ağzından sonra cebini de yakmaya başladı. Bu tadı sevenler, aktarlardan aldıkları acı biber miktarlarını, fiyatlarının artmasının ardından düşürmeye başladı. Acı biberin haricinde pul biberin ve çarliston biberin de fiyatlarının yüksek olması dikkat çekti.

"Vatandaşlar kiloyla almak yerine, gramla alıyor"

Eskişehir'de 30 yıldır aktar dükkanı işleten Koray Özkılıç, biber fiyatının üretiminin azlığından ve maliyetinden yüksek olduğunu dile getirdi. Acı biberin kilo fiyatının 250 TL olduğu bilgisini veren Özkılıç, "Üreticinin maliyetleri öne sürerek fiyat arttırmasından dolayı bu fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlar, kiloyla almak yerine 150 ve 200 gram almayı daha çok tercih ediyorlar. Yüksek kar marjı koymamaya çalışıyoruz, fiyatlar üretim fabrikalarından dolayı yüksek" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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