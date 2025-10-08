Haberler

ACEA'dan AB'nin Çelik Koruma Planına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nin çelik sektörünü koruma planının enflasyonist etkiler yaratabileceğinden endişe duyduğunu belirtti. Otomobil üreticileri, çelik ithalat kotalarının düşürülmesi ve tarifelerin artırılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nin (AB) çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını düşürmeyi, kota dışı tarifeleri yükseltmeyi içeren planına enflasyonist etkiler nedeniyle tepki gösterdi.

Brüksel merkezli ACEA, AB Komisyonunun dün paylaştığı çelik sektörünü koruma planına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Otomobil üreticileri, doğrudan çelik alımlarının yaklaşık yüzde 90'ını AB'den sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Otomobil üreticilerinin çelik sektörüne yönelik koruma tedbirinin Avrupa piyasasındaki fiyatlara enflasyonist etkisinden çok endişe duyduğu belirtilen açıklamada, mevcut koruma tedbirinin değiştirilmesinin faydalı olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarının önemli ölçüde düşürülmesinin, kota dışı tarifenin yüzde 50'ye çıkarılmasının, ithalat yoluyla Avrupa pazarındaki baskıyı hafifletme olasılığını önemli ölçüde azaltacağı kaydedildi.

"Eritip dökme" ilkesine dayalı yeni bir menşe kuralının da çelik ithalatını daha fazla kısıtlayacağı ifade edilen açıklamada, bu durumun Avrupalı ??ithal çelik ürünleri kullanıcılarına büyük miktarda idari yük oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun otomotiv gibi belirli miktarda ve kalitede çelik ithal etmek zorunda kalan sektörlerin özel durumunu ayrıca değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt

Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt
Bülent Ersoy'dan sahnede şaşırtan küfür

Bülent Ersoy'dan sahnede ağza alınmayacak ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.