Abdulkadir Akgül, esnafın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesini değerlendirdi

Seçim süreci öncesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanlığı görevini yürüten Abdülkadir Akgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SSK'lilerle eşitlenerek 7 bin 200 güne indirilmesine yönelik açıklamasına ilişkin, "SSK'liler ve Bağ-Kur'lular arasındaki prim farkı ortadan kalkarak standart hale gelmiş olacak." dedi.

Akgül, Yozgat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, SSK çalışanlarının emekli olabilmesi için 7 bin 200 prim gün sayısının bulunduğunu ve 20 yıl olduğunu belirterek, 25 yıl olan çiftçi ve esnafın Bağ-Kur'lunun da emeklilik süresinin 20 yıla düşürüldüğünü söyledi.

Prim gün sayısının düşmesiyle Bağ-Kur'lunun 5 yıl kazanç sağladığını ifade eden Akgül, "Bunun yanı sıra yüzde 20 oranında emeklilik maaşı artmış olacak. Yani Bağ-Kur emeklisine de yüzde 20 oranında zam geliyor. SSK'liler ile Bağ-Kur'lular arasındaki prim farkı ortadan kalkmış, standart hale gelmiş olacak. Onun için Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Esnaf ve sanatkarlarımız için de hayırlı olsun diliyoruz. Küçük esnaf ve sanatkarlarımız için de müjdeli haber oldu." diye konuştu.

Akgül, devletin uzun zamandır destekleyici tedbirlerle her zaman esnaf ve sanatkarın yanında yer aldığını dile getirdi.

Esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde destek olduklarını anımsatan Akgül, "Deprem bölgesinde kredi miktarını 750 bin liraya çıkararak oradaki insanlarımıza da katkı sunuluyor. Şu anda Türkiye'nin her tarafında 500 bin lirayı her isteyen esnaf ve sanatkarımız, ödeme kolaylığıyla alıyorlar. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle esnafın her zaman yanında olacağız. Onun için de tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yozgat esnafından Murat Ursavaş da Bağ-Kur priminin 7 bin 200 güne düşmesinin kendileri için faydalı olduğunu belirterek, "Çok memnunuz, 9 binden 7200'e çekildi. Bize erken emeklilik doğdu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Esnaf Kazım Er ise Bağ-Kur prim sayısının düşmesinin kendileri için çok güzel bir haber olduğunu, mutlu olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.