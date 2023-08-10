Abdülhamit Han Sondaj Gemisi Akdeniz'deki Yeni Görevine Hazırlanıyor

Filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçen Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin, Akdeniz'deki yeni görev yerine uğurlanmak için bulunduğu Mersin'de gün sayıyor. Geçen sene aynı gün Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han'ın kısa sürede yeni görevi yerine hareket edeceği bildirildi.

Filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçen Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin, Akdeniz'deki yeni görev yerine uğurlanmak için bulunduğu Mersin'de gün sayıyor. Geçen sene aynı gün Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han'ın kısa sürede yeni görevi yerine hareket edeceği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Abdülhamit Han Sondaj Gemisi'nin yeni görevine başlayacağını duyurmuştu.

Bakan Bayraktar paylaşımında, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine 'Vira Bismillah' diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" ifadelerini kullandı.

Filonun en güçlüsü

Abdülhamid Han, Türkiye'nin 4 gemilik sondaj filosunun en güçlü gemisi. Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme kabiliyetine sahip geminin mürettebat kapasitesi ise 200. 9 katlı gemide bir de helikopter pisti bulunuyor. Geminin, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtiliyor. - MERSİN