Abdülhamit Han Sondaj Gemisi Akdeniz'deki Yeni Görevine Başladı

Filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçen Abdülhamit Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki yeni görev yerine uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Abdülhamit Han sondaj gemisinin yeni görevine başladığını duyurdu.

Filoya katılmasının üzerinden tam bir yıl geçen Abdülhamit Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki yeni görev yerine uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Abdülhamit Han sondaj gemisinin yeni görevine başladığını duyurdu. Geçen sene aynı gün Mersin Taşucu Limanı'nda yapılan törenle ilk görevine uğurlanan Abdülhamit Han, bugün Akdeniz'deki yeni görevine başladı. Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han sondaj gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA