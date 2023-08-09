Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'deki Yeni Görevine Başlıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin birinci yıl dönümünde Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu. Bakan Bayraktar, Twitter hesabından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görüntülerini paylaşarak, 'Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun' dedi.