Abdi İbrahim, HEAL2030 ile düşük karbonlu ambalaj stratejisi hayata geçiriyor

Abdi İbrahim, HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında düşük karbonlu ambalaj stratejisi Green Harmonization ile ilaç sektöründe bir ilke imza atıyor. Şirket, bu stratejiyle çevre dostu ambalajlar kullanarak kaynak tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Abdi İbrahim, HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında hayata geçirdiği düşük karbonlu ambalaj stratejisi Green Harmonization ile dünya ilaç sektöründe bir ilke imza atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Geleceği İyileştirmek" mottosu ve "daha az kaynak kullanarak paydaşları için daha fazla değer yaratmak" temel hedefi taşıyan HEAL2030 stratejisi kapsamında çok sayıda proje tasarlayan Abdi İbrahim'in, bu alandaki en önemli adımlarından biri de düşük karbonlu ambalaj stratejisi "Green Harmonization" oldu.

Bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulan HEAL2030 stratejisinin çevre başlığı altında hayata geçen en özel projelerden biri olan Green Harmonization, "Shrink-Switch-Recycle (küçült, değiştir ve geri dönüştür)" olmak üzere üç faz üzerinde şekilleniyor.

Abdi İbrahim, Green Harmonization stratejisinin "Shrink" olarak adlandırılan birinci fazında, dünya ilaç sektöründe ilk defa, amacı şirketin Kapsam-3 emisyonlarında minimum yatırım maliyeti ile azami ölçüde düşüş yaratmak olan bir algoritma geliştirdi. Üniversite-sanayi projesiyle geliştirilen bu yapay zeka tabanlı sezgisel optimizasyon algoritma sayesinde, aynı miktarda ilaç daha az ambalaj ve daha az kaynak kullanarak üretilebilir hale geldi.

Yıllık yaklaşık 1 milyon avro değerinde tasarruf sağlandı

Üretim sürecinde kullanılan bazı kalıpların kullanımına son verilmesi, bazılarının tek bir kalıba indirgenmesi, belirli sayıda yeni kalıp ve yeni hat çizelgeleme önerileri olarak özetlenebilecek optimizasyon çıktılarının uygulamaya alınmasıyla, Abdi İbrahim ruhsatlı 26 blisterli ürününün üretiminde önemli kazanımlar elde edildi.

Şirket üretim hatlarında sağlanan verimlilik artışı sayesinde 6 haftalık bir ek kapasite yaratılmasının yanı sıra 179 ton ambalaj tasarrufu, ambalaj kaynaklı karbon emisyonunda kutu başına yüzde 28 azaltım, 150 hanenin yıllık elektrik tüketimi kadar enerji tasarrufu ve 2 bin 500 adet ahşap palet azaltımı sağlanarak 90 kilogram üretim atığının da önüne geçilerek yıllık yaklaşık 1 milyon avro değerinde tasarruf sağlandı.

"Hedef; 2030'da karbon nötr bir şirket olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, stratejinin çevre başlığında en önemli hedef olarak "2030'da karbon nötr bir şirket olmanın" belirlendiğini vurguladı.

Bülbül, "Bu doğrultuda yaşadığımız çevre üzerindeki etkimizi minimuma indirmek ve daha iyi bir gelecek için inovasyon, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ekseni etrafında konumlandırdığımız çok sayıda proje hayata geçiriyoruz. Green Harmonization projemizin ikinci fazı olan 'Switch' kapsamında daha az karbon emisyonuna neden olan biyobozunur polimer içerikli ambalajlara geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin "Recycle" fazı ile ilgili bilgi veren Bülbül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Projemizin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan üçüncü fazında ise biyobozunur ambalajlara sahip hale gelen ürünlerimizin bertaraf edilmesi aşamasında ekonomiye geri kazandırılması ve kısmi de olsa ilaç sektöründe bir döngüsellik yaratılması hedeflenmektedir. 111 yıllık köklü geçmişimizin ve 21 yıldır Türk ilaç sektörüne liderlik etmenin sorumluluğuyla, daha az kaynak kullanarak daha fazla değer yaratma hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, global olarak yaşanan yeşil dönüşüm sürecinin bir parçası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."