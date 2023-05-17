Abdi İbrahim bilgi teknolojileri sektörüne Abdi Business Technologies ile adım attı

Abdi İbrahim, teknolojik iş çözümleri şirketi Abdi Business Technologies, siber güvenlik, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi geniş bir yelpazede hizmet ve çözümler sunuyor.

Abdi İbrahim, teknolojik iş çözümleri şirketi Abdi Business Technologies, siber güvenlik, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi geniş bir yelpazede hizmet ve çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleri, girişimleriyle dokunduğu hayatları iyileştirmek için 111 yıldır çalışmalarını sürdüren Abdi İbrahim, bilgi ve uzmanlığını bilgi teknolojileri alanına da taşıdı.

Yazılım geliştirme, veri analitiği ve iş zekası, siber güvenlik, bulut bilişim, validasyon ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere teknolojik iş çözümlerinde derin uzmanlığa sahip olan Abdi Business Technologies müşterilerine endüstri standartlarına uygun, güvenli ve etkili çözümler sunarak, işlerini geliştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı oluyor.

Sektör dinamikleriyle sürekli güncellenen müşteri taleplerine en hızlı ve en verimli şekilde yanıt verebilmek için ihtiyaç duyulan teknolojik desteği ve altyapıyı sağlayan Abdi Business Technologies'in şirketlere sunduğu teknolojik çözümler ise şöyle sıralanıyor:

"Kurumsal çözüm desteği (SaaS yazılım ürünleri, SAP danışmanlık hizmetleri, veri analitiği ve iş zekası çözümleri, e-imza ve mobil imza çözümleri vb., veri altyapı servisleri (Ağ ve altyapı, felaket kurtarma, iş sürekliliği, veri depolama ve yedekleme hizmetleri, IoT hizmetleri, fabrika üretim sistemleri altyapı hizmetleri vb., siber güvenlik çözümleri, ERP sistemleri, Dijital dönüşüm süreç desteği, yönetişim ve risk uyum hizmetleri (IT validasyon, IT kalite, uyum süreçleri vb., yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Teknoloji Şirket Direktörü Koray Kurt, iş zekası, makine öğrenmesi, veri analizi ve yapay zekanın yanı sıra medikal pazarlama alanında da sosyal medya çözümleri, çağrı yönetim sistemleri gibi pek çok alanda hizmet verdiklerini belirtti.

Kurt, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ruhu ile Abdi İbrahim'in içinden doğan bir şirketiz. Sürekli geliştirdiğimiz teknolojik çözümlerimiz, sektörlere ve şirketlere özel kişiselleştirilmiş hizmetlerimiz, know-how'ımız, dinamik ekibimiz ve cesur bakış açımızla, bilgi teknolojileri sektöründe yenilikçi çözümler sunan öncü ve lider bir şirket olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe giden yolda ise en büyük avantajımız, Abdi İbrahim'in 111 yıllık deneyimi ve teknolojiyi en etkin şekilde kullanma kültürüdür. Hizmet anlayışımızı oluşturan beş temel değerimiz, müşteri odaklılık, kalite, inovasyon, güvenlik ve takım çalışmasıdır. Bu değerlerle ilaç sektörü başta olmak üzere finanstan perakendeye, lojistikten enerji sektörüne pek çok farklı sektöre hizmet sunuyoruz. Sektörlere ve şirketlere özel kişiselleştirilmiş teknoloji çözümlerimiz ile müşterilerimizin iş süreçlerinin optimize edilmesine, verimliliğin, karlılığın ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına destek olmak istiyoruz."

Uluslararası pazarlarda da var olmayı gelecek hedefleri arasında paylaşan Kurt, yurt dışındaki müşterilerimize de hizmet sunmayı ve ürünlerini pazarlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kurt, "Bu konuda pazar araştırmaları ve uygun stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Abdi İbrahim'in yurt dışındaki fabrikaları ve iştiraklerine hizmet ve ürünlerimizi sunarak ilk adımlarımızı atmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.