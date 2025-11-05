Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Tarife Yetkilerini Değerlendiriyor

Güncelleme:
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump'ın uyguladığı tarifelerin acil durum yetkilerini aşıp aşmadığını değerlendirdi. Duruşmada taraflar, Trump'ın tarifelerini savunurken, itiraz eden şirketler ve eyaletler de iddialarını dile getirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinledi.

Trump yönetimini temsil eden John Sauer ve tarifelere itiraz eden şirketleri temsil eden Neal Katyal ile eyaletleri temsil eden Oregon Başsavcısı Benjamin Gutman, yaptıkları kısa açıklamaların ardından Yüksek Mahkeme yargıçlarının sorularını yanıtladı.

Mahkemenin 80 dakikalık süre ayırmasına rağmen duruşma 2,5 saatten fazla sürdü.

İlk olarak söz alan ve Trump'ın tarifelerini savunan John Sauer, Başkan'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı tarifelerin Çin dahil başlıca ticaret ortaklarıyla trilyonlarca dolarlık anlaşmaların müzakere edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Trump'ın "vergi koyma" yetkisini değil, "dış ticareti düzenleme" yetkisini kullandığını vurgulayan Sauer, "Bunlar düzenleyici tarifelerdir. Gelir artırıcı gümrük vergileri değildir. Gelir artırıcı olmaları sadece tesadüfidir." dedi.

Sauer, tarifelerin yabancı üreticiler ve ithalatçılar tarafından ödendiğini, gümrük vergilerinin birçok yönden ithalatı düzenlemenin en temel yolu olduğunu savundu.

İtiraz sahipleri, Trump'ın Kongre'yi devre dışı bırakarak karar aldığını iddia etti

Tarifelere itiraz eden şirketlerin avukatı Katyal ise tarifelerin bir vergi türü olduğunu, Amerikalıların cebinden para çıkmasına yol açtığını dile getirdi.

ABD'nin kurucularının vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiğine dikkati çeken Katyal, Trump'ın Kongre'yi devre dışı bırakarak "görülen en büyük vergi artışlarından birini uyguladığını" iddia etti.

Katyal, IEEPA'nın başkana herhangi bir ülkeden gelen herhangi bir ürünün gümrük vergisini herhangi bir zamanda belirleme yetkisi verdiği düşüncesinin "mantıksız" olduğunu vurguladı.

Bunun tek yönlü bir mekanizma olduğunu söyleyen Katyal, "Hükümet bu davayı kazanırsa, bu yetkiyi asla geri alamayız." diye konuştu.

Tarifelere itiraz eden 12 eyaleti temsil eden Oregon Başsavcısı Benjamin Gutman da başkanın savaş zamanında ithalatı düzenleme konusundaki anayasal yetkisine ilişkin 19. yüzyıldaki örneklere işaret ederek, "Bunların hiçbirinin, başkanın savaş zamanında bile Kongre'nin onayı olmadan 2. Madde uyarınca tarife uygulama yetkisine sahip olduğu yönündeki genel görüşe dayanak oluşturduğunu düşünmüyorum." dedi.

Tarifeler mahkemeye taşınmıştı

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump, bu sene ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından IEEPA kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Trump'ın ithal mallara uyguladığı tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos'ta alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylarken, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunduğu karara karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurarak hızlı inceleme talep etmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
