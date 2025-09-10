Haberler

ABD Yönetimi Federal Çalışanlara Tasarruf Ödülü Verecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD yönetimi, gereksiz harcamaları önlemek amacıyla federal çalışanlara tasarruf önerileri karşılığında 10 bin dolara kadar ödül vereceğini duyurdu. Çalışanlar, maliyet azaltıcı önerilerini sunabilecek ve bu öneriler onaylandığı takdirde tasarrufların yüzde 1'ine kadar ödüllendirilebilecek.

ABD yönetimi, tasarruf sağlayacak önerileri için federal çalışanlara 10 bin dolara kadar ödül verecek.

ABD Hazine Bakanlığı ile Genel Hizmetler İdaresi (GSA), federal sözleşmelerde gereksiz harcamaları önlemek amacıyla Doğrulanmış Verimlilikler için Tasarruf Ödülü (SAVE) Programını başlattı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, program kapsamında Hazine çalışanlarının, kendi alanlarındaki sözleşmeleri iptal etmeye, kapsamını küçültmeye veya diğer maliyet azaltıcı eylemlere yönelik önerilerini sunabileceği bildirildi.

Açıklamada, onaylanan ve tasarruf sağlayan eylemler için çalışanların elde edilen tasarrufun yüzde 1'ine kadar ödüllendirileceği, bu tutarın sözleşme başına en fazla 10 bin dolarla sınırlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümet genelinde ölçeklendirilebilen maliyet tasarrufu sağlayan bir model oluşturduklarını belirtti.

Bessent, "Trump yönetimi bünyesindeki ortaklarımızla birlikte çalışarak, her bir vergi mükellefinin ödediği verginin akıllıca ve verimli bir şekilde harcanmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Takma dişlerini camide unuttu, cemaat şaşkına döndü

En olmayacak şeyi camide unuttu, cemaat şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in vurduğu Sana'da sokaklar cehennem yeri

İsrail'in vurduğu ülkede sokaklar cehennem yeri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.